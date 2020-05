Verfolgungsjagd in Gelsenkirchen : Betrunkener flieht mit gestohlenem Auto vor Polizei - Fahrt endet an Straßenbahnprellbock

Betrunkener flieht mit gestohlenem Auto vor Polizei - Fahrt endet an Straßenbahnprellbock

Verfolgungsjagd in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen Eine Verfolgungsjagd durch Gelsenkirchen endete am frühen Freitagmorgen vor einem Prellbock der Straßenbahn. Eine Polizeistreife hatte einen 46-Jährigen kontrollieren wollen, woraufhin dieser aufs Gas trat.

Ein 46 Jahre alter Autofahrer hat sich in Gelsenkirchen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert – und ist schließlich mit seinem Wagen im Straßenbahn-Gleisbett gelandet. Der Zusammenstoß mit einem Prellbock an den Gleisen stoppte den Wagen am frühen Freitagmorgen, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Aufprall wurde der 46-Jährige schwer verletzt, sein 24 Jahre alter Beifahrer wurde mit leichten Verletzungen ambulant behandelt.