Gelsenkirchen: Betrunkene Frau mit Hakenkreuzen bemalt

Übergriff in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen In Gelsenkirchen haben Unbekannte eine offenbar wehrlose Frau mit Hakenkreuzen beschmiert. Ihr Kopf war rasiert, Schädel und Gesicht mit Permanent-Marker bemalt.

Am frühen Dienstagmorgen hatte die Frau an der Haltestelle „Auf der Reihe“ in Rotthausen eine Passantin angesprochen, weil sie den Weg nach Hause nicht mehr fand, berichtet die Polizei. Die Passantin informierte die Polizei. Das Gesicht und der rasierte Kopf der 42-Jährigen waren mit Permanent-Marker bemalt worden war. Neben einem "Schnurrbart" und aufgemalten "Kronen" über den Augenbrauen, waren zehn Hakenkreuze auf der Kopfhaut, heißt es im Bericht der Polizei.