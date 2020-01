Demo vor Arbeitsgericht : Bergleute protestieren gegen Entlassung

Gelsenkirchen Bergleute haben bei einer Demonstration vor dem Arbeitsgericht Gelsenkirchen gegen ihre Entlassung durch das Bergbauunternehmen RAG protestiert. Rund 100 Menschen nahmen teil.

„Ich möchte eine Weiterbeschäftigung erreichen, weil noch genügend Arbeit bei der RAG vorhanden ist“, sagte Kläger Ahmet Cöl vor Beginn der Verhandlung. Der 47-Jährige Hauer, der zuletzt auf der Zeche Prosper Haniel arbeitete, hatte die Demonstration angemeldet. „An unserer Stelle werden dort jetzt Drittfirmen beschäftigt.“ Von der RAG sei ihm kein gleichwertiger Job angeboten worden. Ein Wechsel in eine Transfergesellschaft sei für ihn nicht in Frage gekommen, weil dies eine deutliche Schlechterstellung bedeutet hätte.

Im November hatte das Gericht vier Klagen abgewiesen. In mindestens drei Fällen haben die Bergleute laut Gericht Berufung zum Landesarbeitsgericht eingelegt. In einem weiteren Fall hat das Gericht der Klage eines Kauenwärters stattgegeben. Bis zum 23. März werden in Gelsenkirchen noch weitere 124 Kündigungsschutzklagen verhandelt.