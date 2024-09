Ausschreitungen in Gelsenkirchen Fußballer spielen Freundschaftsspiel, Fans prügeln sich

Die Polizei Gelsenkirchen kritisierte die Fußballfans scharf. Peter Both, Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz, sagte: „Wenn die Polizei nun auch vermeintliche ´Freundschaftsspiele´ mit massiven Polizeikräften schützen muss, ist eine weitere Linie der Eskalation überschritten.“ In einer Mitteilung kündigte die Polizei mögliche Konsequenzen an. Es müsse Gespräche darüber geben, „wo vermeintliche Freundschaftsspiele des Vereins in Zukunft stattfinden können, um die Sicherheit aller Beteiligten gewährleisten zu können“, hieß es.