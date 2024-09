Gewalttat in Gelsenkirchen Angriff mit Schraubenzieher – 20-Jähriger schwer verletzt

Ein 20-Jähriger ist in Gelsenkirchen bei einem Angriff mit einem Schraubenzieher schwer verletzt worden. Der Polizei zufolge gab der Mann an, sich zunächst zusammen mit einer Gruppe in einer Wohnung befunden zu haben. Später hätten ihn dann am frühen Samstagmorgen (7. September) fünf bis sechs ihm unbekannte Männer aus dem Schlaf geweckt und ihn aufgefordert, die Wohnung zu verlassen.