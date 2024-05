Unglück in Gelsenkirchen Achtjähriger Junge gerät unter Straßenbahn und stirbt

In einem weiteren Fall eines tödlichen Unfalls in NRW sucht die Polizei ebenfalls Zeugen: Ein 21-jähriger Fußgänger ist nach einem Unfall im Kreis Recklinghausen tot auf der Straße liegend gefunden worden. Ein Autofahrer hatte die Leiche am frühen Samstagmorgen in Dorsten-Lembeck entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Demnach war der junge Mann ersten Erkenntnissen nach bei einem Zusammenstoß mit einem bislang unbekannten Fahrzeug tödlich verletzt worden. Die Polizei sucht den Unfallfahrer und nach Zeugen.