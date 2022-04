Vom Grab des Mannes in Gelsenkirchen gestohlen : 65-Jährige ortet gestohlene Osterhasen mit GPS-Trackern

Vom Grab des Mannes in Gelsenkirchen gestohlen

Bereits in den Vorjahren war der Dame die österliche Dekoration vom Grab gestohlen worden (Symbolbild). Foto: dpa

Gelsenkirchen Mit Hilfe von GPS-Trackern hat eine 65-Jährige in Gelsenkirchen vom Grab ihres verstorbenen Ehemanns gestohlene Osterhasen geortet. Sie fand das Diebesgut schließlich in einer benachbarten Kleingartenanlage wieder.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war bereits in den Vorjahren mehrfach die österliche Dekoration vom Grab gestohlen worden. In diesem Jahr stattete die Frau deshalb die Osterhasen aus Ton mit Ortungsgeräten aus, ehe sie diese auf das Grab stellte.