In Gelsenkirchen 41-Jähriger angeschossen – Polizei sucht Fahrer eines Kleinwagens

Die Polizei in Gelsenkirchen sucht in Zusammenhang mit dem angeschossenen 41-Jährigen aus Gelsenkirchen den Fahrer eines roten Kleinwagens. Der Unbekannte habe den 41-Jährigen gegen 2.00 Uhr morgens in dem Auto zu einem Gelsenkirchener Innenstadt-Krankenhaus gebracht und sei danach unerkannt weggefahren, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit.