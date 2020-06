Streit in Gelsenkirchen : Mann lässt Schäferhund auf Rettungskräfte los

Streit in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen Mit dem Kommando „Fass“ soll ein 29-Jähriger in Gelsenkirchen seinen Schäferhund auf Rettungskräfte losgelassen haben. Den Mann erwartet nun eine Anzeige und eine Überprüfung seiner Eignung als Hundehalter.

Die Einsatzkräfte waren am Mittwoch zu einem Streit zwischen dem Mann und seiner Freundin gerufen worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen hatte die Frau im Streit gegen eine Glastür geschlagen und sich dabei an der Hand verletzt.