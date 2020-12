Polizei in Gelsenkirchen : 24-Jähriger nach Schlägerei an Heiligabend festgenommen

24-Jähriger nach Schlägerei an Heiligabend festgenommen

Polizei in Gelsenkirchen

Ein 24-Jähriger ist nach einer Schlägerei mit mehreren Männern in Gelsenkirchen von der Polizei festgenommen worden. Mehrere Personen zwischen 20 und 30 Jahren waren in einen Streit geraten.

Als sich der 24-Jährige nach der Auseinandersetzung am Donnerstagabend mit einem Auto und mindestens zwei Beteiligten entfernte, stoppte und kontrollierte die Polizei die Männer.

Hierbei stellte sich heraus, dass der englische Führerschein des Fahrers Fälschungsmerkmale aufwies, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sein Auto war in Polen angemeldet. Der Mann selbst konnte laut Polizei keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen.