Nachts und im Gegenverkehr 16-Jährige fährt mit E-Scooter auf Autobahn bei Gelsenkirchen

Auch die Jugendliche selbst meldete sich über den Notruf. Sie gab an, aus Versehen in Herne-Wanne auf die Autobahn aufgefahren zu sein. An der Ausfahrt Gelsenkirchen-Zentrum - sie liegt etwa sechs Kilometer von Herne-Wanne entfernt - habe sie ihren Fehler bemerkt und die Autobahn wieder verlassen. Auf die 16-Jährige wartet den Angaben zufolge ein Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit.