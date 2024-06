Im Transporter verschleppt 15-Jährige in Gelsenkirchen mutmaßlich Opfer von Sexualdelikt

Demnach erstattete die 15 Jahre alte Gelsenkirchenerin am Mittwochabend, 19. Juni 2024, um 19.30 Uhr bei der Polizei in Essen eine Strafanzeige. Sie gab an, in Gelsenkirchen nach der Schule gegen 12 Uhr an einer Bushaltestelle an der Kranefeldstraße im Bereich Nordsternpark auf eine Freundin gewartet zu haben. Dann habe ein weißer Transporter neben ihr gehalten, aus dem zwei Männer stiegen und sie in das Auto zwangen. Nach einer Irrfahrt sei die Jugendliche laut Polizei zunächst durch die beiden Männer in einem Haus an einem ihr unbekannten Ort Opfer sexueller Gewalt geworden, bevor sie von den beiden Unbekannten nach einer erneuten Fahrt in Essen auf der Hollestraße aus dem Auto gelassen worden sei.