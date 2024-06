Polizei nimmt Zeugenaufruf zurück 15-Jährige aus Gelsenkirchen machte falsche Angaben zu angeblichen Sexualdelikt

Bei der Polizei in Essen gab eine 15-Jährige aus Gelsenkirchen an, sie sei Opfer eines Sexualdeliktes geworden. Am Donnerstag (20. Juni 2024) ging die Polizei Gelsenkirchen an die Öffentlichkeit und suchte Zeugen des vermeintlichen Überfalls. Am Freitagnachmittag (21. Juni) nahm die Polizei den Aufruf zurück.