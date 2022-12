Stammzellenspender aus Geldern Freunde fürs Leben

Jeder Mensch hat Tage, die er nie vergisst. Gute wie schlechte. Für Andreas Neumann war der 29. Juni 2020 ein besonders guter Tag. Damals transplantierten ihm Ärzte die Stammzellenspende von Markus van de Beek aus Geldern. Spender und Empfänger bleiben zunächst anonym. Exakt zwei Jahre später, am 29. Juni 2022, erfuhren die beiden Männer zum ersten Mal den Namen ihres Konterparts und griffen zum Telefon. Das war noch so ein besonders guter Tag, aber diesmal für beide. Weil der eine zum neuen Leben noch einen Freund geschenkt bekam, und der andere nur helfen wollte und dafür ebenfalls mit einem neuen Freund belohnt wurde. Ohne dafür großartig etwas zu leisten, wie van de Beek sagt. „Es ist noch nie so einfach gewesen, Leben zu retten.“ Das stimme zwar mittlerweile, entgegnet Neumann, und lächelt. „Aber dennoch bedeutet diese kleine Spende für mich die ganze Welt.“