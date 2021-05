Schausteller in NRW : Krakauer statt Kirmes

Mark Eul mit seinem Sohn Mark im Imbissstand der Schausteller-Familie in Geldern. Foto: Markus van Offern (mvo)

Geldern Mark Eul ist Schausteller in fünfter Generation – doch seine Berg- und Talbahn steht seit Beginn der Pandemie in der Lagerhalle. Nach vielen Monaten gibt es nun zwar eine Öffnungsperspektive für Volksfeste in NRW, aber Eul ist skeptisch.

Es ist schon das zweite Jahr Corona, aber Mark Eul denkt automatisch in Kirmeskalender-Tagen. „Gestern wäre hier in Geldern die Pfingstkirmes zu Ende gegangen“, sagt er. Dort hätten er und seine Frau ihren Greifautomaten aufgestellt, das Wasserbecken zum Entenangeln und das Fahrgeschäft „Musik-Express“, eine Berg- und Talbahn, und sie hätten den ganzen Tag in glückliche Gesichter geguckt, wie Eul sagt. Stattdessen hat der Schausteller in seiner Weihnachtsmarktbude gestanden und Bratwürste und Krakauer mit Brötchen verkauft. So wie zurzeit an jedem Werktag, von 11.30 Uhr bis 16 Uhr. Die Bude steht seit April vergangenen Jahres im Industriegebiet in Geldern, einige Autohäuser sind in direkter Nachbarschaft. Die Verkäufer kommen zum Mittagessen vorbei – zumindest seit sie nicht mehr im Homeoffice sind. Auch ein paar Lkw-Fahrer oder Leute aus den Nachbarorten stoppen an der Imbiss-Bude. „Wir sind zufrieden“, sagt Eul. „Es funktioniert einigermaßen.“

Die Entscheidung, die Weihnachtsmarktbude an der Dieselstraße aufzustellen, soll zum einen den finanziellen Schaden für die Schausteller-Familie ein wenig begrenzen. Die Arbeit dort hilft Eul aber auch dabei, in der Pandemie wieder mehr Struktur in den Tag zu bekommen. „Wir sind normalerweise in der Saison sieben Tage in der Woche unterwegs, arbeiten quasi non-stop – und von jetzt auf gleich konnten wir gar nichts mehr machen“, sagt der 43-Jährige. „Es ist wie ein Berufsverbot. Damit muss man erstmal klarkommen.“

Nordrhein-Westfalen ist das Bundesland mit den meisten Volksfesten. Zu den bekanntesten gehören die Düsseldorfer Rheinkirmes, die Cranger Kirmes und der Bonner Pützchens Markt. Marc Eul ist einer von etwa 700 Schaustellern in NRW. Er ist in fünfter Generation im Geschäft, seine Ururgroßmutter hatte eine Schießbude, seine Oma einen Autoscooter. Und die sechste Generation hilft schon fleißig mit: Euls ältester Sohn Mark Junior ist zwar erst zwölf Jahre alt, weiß aber: „Ich will Schausteller und Fußballspieler werden.“ Sein Vater wird ihn nicht dazu drängen, wie er sagt. „Aber man wächst da automatisch rein, und er hat Spaß im Umgang mit den Kunden.“

Seit vergangener Woche gibt es für die Familie nun einen kleinen Hoffnungsschimmer: Im Öffnungsplan der Landesregierung können Volks-, Schützen- und Stadtfeste ab dem 1.9. bei einer Inzidenz zwischen 35 und 50 mit einem genehmigten Hygienekonzept mit bis zu 1000 Besuchern stattfinden. Liegt die Landesinzidenz unter 35, fällt die Besucherbegrenzung weg. Die Kirmes-Saison ist dann zwar fast schon wieder vorbei, sie startet an Ostern und läuft bis Ende Oktober. In dieser Zeit müssen die Schausteller sich das finanzielle Polster schaffen, dass dann für die restlichen Monate reicht. Eul ist eigentlich ab November noch vier Wochen auf dem Weihnachtsmarkt mit seiner Hütte.

Der Öffnungsplan ist aber zumindest ein Ausblick. Auch wenn Eul skeptisch ist. „Ich würde mir wünschen, dass es klappt, aber ich sehe das nicht“, sagt er. „Ich habe hier schon lauter Briefe mit Absagen liegen.“ Gerade erst seien sämtliche Schützenfeste in Neuss abgesagt worden, auch das größte Volksfest in Südwestfalen, die „Wendsche Kärmetze“, wird es nicht geben. Und auch der Pützchens Markt wird in diesem Herbst bereits zum zweiten Mal ausfallen. Zwar seien immer mehr Menschen geimpft, aber eine Veranstaltung mit Hunderttausenden Gästen könne Anfang September nicht stattfinden, hatte Bonns Oberbürgermeisterin Katja Dörner in der vergangenen Woche erklärt.

„Wir brauchen eine richtige Perspektive“, sagt Eul. Er findet es unfair, dass Freizeitparks schon bald öffnen dürfen, das Phantasialand etwa startet am 10. Juni. „Wir Schausteller hören seit 14 Monaten nichts als Versprechen und dann werden die Lockerungen scheibchenweise wieder zurückgenommen.“ Er kritisiert „die Fixierung auf die Inzidenzen“. „Wenn sich irgendwo bei einer Hochzeit 150 Leute infizieren, steigt die Inzidenz ganz schnell wieder auf über 50 – es bringt uns aber nichts, wenn wir kurz aufmachen können, um dann wieder schließen zu müssen.“ Für den Auf- und Abbau seiner Berg- und Talbahn braucht er bis zu vier Helfer, die eigentlich jedes Jahr zur Kirmessaison aus Rumänien kommen. „Die fragen mich ständig: Chef, wann geht es wieder los?“ Eins müsse allen klar sein: „Wir können das Rad nicht in Schwung bringen und dann eine Vollbremsung machen – wenn es rollt, muss es rollen.“