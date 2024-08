Besser geschützt Zahl der Geldautomatensprengungen in NRW geht zurück – Täter machen viel weniger Beute

Die Investitionen, die insbesondere die nordrhein-westfälischen Kreditinstitute in den zurückliegenden zwei Jahren getätigt hätten, zahlten sich für diese auch monetär aus, so eine Sprecherin des Innenministeriums. „Am 1. August 2022 war bei 110 erfolgten Angriffen auf Geldautomaten eine Beutesumme von 5,34 Millionen Euro polizeilich erfasst. Am 1. August 2023 lag die bekanntgewordene Beutesumme bereits bei 5,65 Millionen Euro.“