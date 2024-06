Deutlicher Rückgang Haben die Geldautomatensprenger die Lust an NRW verloren?

Die Kriminellen gehen bei ihren Sprengungen häufig wie folgt vor: Variante 1: Die Täter reisen kurz vor der Tat mit dem Auto nach Deutschland. Den Tatort haben sie vorher ausgekundschaftet. Für die eigentliche Tat benötigen sie drei bis vier Minuten, dann fliehen sie. Variante 2: Sie haben in NRW eine Garage, in der sie vorher ein Fahrzeug geparkt haben. Mit diesem Auto begehen sie dann die Tat. Anschießend steigen sie wieder um in ein unscheinbares Fahrzeug, mit dem sie zurück in die Niederlande fahren. Variante 3: Sie nutzen Motorroller. Damit fahren sie von einem Depot direkt zum Tatort. Anschließend fahren sie damit wieder zum Depot. Die Heimreise in die Niederlande erfolgt mit dem Auto.