Taten in NRW : 164 Verdächtige nach Geldautomatensprengungen festgenommen

Düsseldorf Die Zahl der Sprengungen von Geldautomaten in NRW ist gestiegen: Seit 2015 haben Sicherheitskräfte nach Angaben von NRW-Innenminister Herbert Reul 164 Tatverdächtige festgenommen.

Allein im März habe es acht Festnahmen gegeben, sagte der CDU-Minister am Mittwoch in einer Fragestunde im Düsseldorfer Landtag. Die Aufklärungsquote liege bei 35 Prozent (2015-2020). Dennoch ist das Problem weiterhin ungelöst. Die Köpfe im Hintergrund könnten nur durch anhaltende Ermittlungen und internationale Zusammenarbeit gefunden werden, sagte Reul.

Nach einem kurzzeitigen Rückgang während des Zeitraums der Corona-Ausgangsbeschränkungen war in den vergangenen Monaten die Zahl der Geldautomatensprengungen in NRW wieder in die Höhe geschnellt. Allein 2021 waren in NRW 151 Attacken registriert worden. NRW sei für die Täter ein wahres „Geldautomaten-Eldorado“, sagte Reul. Denn in NRW gebe es mit 11.000 Automaten nicht nur viele Ziele, es sei auch noch viel Geld darin.