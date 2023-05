Kampf gegen Gelautomatensprenger „Warum bleiben die Polizisten dahinter? Das sind Angsthasen“

„Da kommen sie. Da hinten sind sie“, ruft ein Mann in einem verwackelten Video, das offensichtlich mit einem Smartphone gefilmt worden ist und im Internet kursiert. Es trägt den Titel „Geldautomat in Kierspe gesprengt. Fluchtauto und Polizei“. Darauf zu sehen ist, wie Geldautomatensprenger nach der Tat nachts in ein am Straßenrand wartendes Auto steigen. Die Polizei ist bereits vor Ort, steht mit einem Fahrzeug hinter dem parkenden Wagen der Täter. Die Polizei greift aber nicht sofort ein, sondern lässt die Kriminellen fahren – und nimmt dann die Verfolgung auf. „Warum bleiben die Polizisten dahinter? Das sind Angsthasen“, verhöhnt die Stimme auf dem Video die Polizisten.