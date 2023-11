Schwerer Schlag gegen Geldautomatensprenger Polizei zerschlägt Bande von Automatensprengern

Kein Bundesland ist so stark von den Sprengungen betroffen wie NRW. Seit fast zehn Jahren kommt in NRW durchschnittlich jeden dritten bis vierten Tag zu einer Sprengung eines Geldautomaten. Erst am Mittwoch sprengten Unbekannte in Köln wieder einen Geldautomaten in einer Bankfiliale. Die Täter flüchteten danach. Durch die Sprengung in dem Vorraum der Filiale wurde den Angaben zufolge auch das Gebäude stark beschädigt.