Zahlen für NRW 17 Verletzte bei Geldautomaten-Sprengungen seit 2020

Geht man bei den Taten weiter zurück, ist die Quote der Ermittler insgesamt besser: „Von den seit dem Jahr 2015 bekannt gewordenen Taten wurden bisher 332 aufgeklärt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Aufklärungsquote von 29,5 Prozent“, so das Innenministerium in dem Papier für den Landtag.