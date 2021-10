Ermittlungen immer schwieriger : Rap-Szene feiert Geldautomaten-Sprenger

In diesem Pavillon auf einem Baumarkt-Parklatz in Goch steht ein Geldautomat, den unbekannte Täter am 3. Oktober gesprengt haben. Foto: dpa/--

Düsseldorf/Utrecht In den Niederlanden werden die Täter in Musikstücken verherrlicht; sie gelten als coole und smarte Jungs. Deutsche und niederländische Emittler gehen gemeinsam gegen die Kriminellen vor; unserer Redaktion durfte exkluisv bei einem Treffen der Fahnder dabei sein.

Jeden zweiten Tag wird statistisch gesehen irgendwo in Nordrhein-Westfalen ein Geldautomat gesprengt – und das seit Jahren. Trotz zum Teil beachtlicher Ermittlungserfolge mit Festnahmen ist dieses Problem polizeilich schwer in den Griff zu bekommen. Deshalb sind drei niederländische Ermittler nach NRW gekommen, um sich mit den deutschen Fahndern des Landeskriminalamtes (LKA) direkt auszutauschen und die weitere Vorgehensweise abzustimmen.

Denn die Täter stammen vor allem aus den Niederlanden; eine staatenübergreifende Zusammenarbeit ist laut LKA zwingend erforderlich. Doch ob sie in der Intensität wie in den zurückliegenden Jahren fortgeführt werden kann, gilt als nahezu ausgeschlossen; die Niederländer sparen Stellen ein. Der zuständige Chef der Ermittlungskommission beim LKA, Gerd Heitzer, warnt: „Ohne die enge Zusammenarbeit mit den Niederlanden sind unsere Möglichkeiten extrem beschränkt, die Täter zu fassen.“ Unsere Redaktion durfte exklusiv bei den Gesprächen dabei sein. Die wichtigsten Erkenntnisse der Ermittler.

Die Ausgangslage In Nordrhein-Westfalen hat es in diesem Jahr bereits 76 Sprengungen von Geldautomaten gegeben; in 50 Fällen ist es bei Versuchen geblieben. Im Vorjahr lag die Zahl bei 176 (116 Versuche). Der maßgebliche Grund für den Rückgang ist laut LKA, dass es in diesem Jahr auf niederländischer Seite eine Ausgangsbeschränkung gegeben hat infolge der Pandemie. „Dadurch konnten die Täter nicht unbemerkt nach NRW einreisen“, sagt LKA-Dezernatsleiter Detlev Boßbach. Aber: Seit Beendigung der Covid-Restriktionen in den Niederlanden nehmen die Sprengungen wieder deutlich zu. „Wir haben wieder die gleiche Situation wie sonst – im Monat zwischen 15 und 17 Fälle“, sagt Heitzer. Verstärkt werden derzeit Automaten auf Parkplätzen und an Einkaufszentren attackiert.

Vorgeschichte In NRW nahmen die Taten in den Jahren 2015 und 2016 massiv zu; vorher hatte es nur vereinzelt Fälle gegeben. Das LKA erhielt deswegen den Auftrag vom NRW-Innenministerium, eine Ermittlungskommission (EK) einzurichten, die „EK Heat“, geleitet wird sie bis heute von Gerd Heitzer. Anfangs bestand in der EK noch die Hoffnung, dass es eine Testserie ist, nur eine einzelne Bande dahintersteckt. Doch diese Hoffnung zerschlug sich schnell. „Es ist ein Kriminalitätsphänomen wie Wohnungseinbruch. Es wurde eine bestimmte Vorgehensweise perfektioniert, Geldautomaten anzugreifen“, so Jungbluth. Schnell wurde klar: Die Täter kommen aus dem Nachbarland. Und es handelt sich um Hunderte Täter, die in verschiedenen Gruppen agieren. Die polizeiliche Zusammenarbeit mit den Niederländern beginnt.

Täter 75 bis 80 Prozent der Täter kommen aus den Niederlanden und haben einen marokkanischen Migrationshintergrund; etwa 20 Prozent stammen aus dem osteuropäischen Raum, zudem gibt es vereinzelt deutsche Nachahmer in NRW, die aber häufig kläglich scheitern. „Die meisten Täter stammen aus unserem Land – kommen aus Mittel-Niederlande, Utrecht und Amsterdam. Es sind verschiedene Gruppen, die aber zusammenarbeiten, die Verbindungen untereinander haben“, sagt ein niederländischer Ermittler.

Täter kennen Polizeiarbeit Die Täter sind sehr professionell und wissen, wie sich die Polizei verhält. „Der Aufwand ist sehr groß, sie zu fassen. Ermittlungen können Monate dauern – und dann trotzdem vergeblich gewesen sein, weil die Täter etwas mitbekommen haben und untertauchen“, sagt Heitzer. „Wir haben ungezählte Einsatznächte erlebt, wo die Täter plötzlich abbrechen oder plötzlich Fahrzeuge tauschen – und keiner von uns weiß, warum. Dann muss man wieder neu ansetzen“, sagt Heitzer. „Die Täter machen jeden Fehler nur einmal; sie analysieren jedes Verfahren. Sie erkennen ihre Schwachstellen.“

Verherrlichung In den Niederlanden sind die Automaten-Sprenger innerhalb der kriminellen Szene regelrechte Stars und Vorbilder für die Jugend. „Sie genießen einen guten Ruf, werden als coole und smarte Jungs gefeiert“, sagt Heitzer. In der niederländischen Rap-Szene werden sie laut Polizei in Liedern richtig verherrlicht. „Wir haben deswegen sogar einen eigenen Rapper verpflichtet. Der rappt über die kriminelle Seite der Geschichte. Damit setzen wir dieser Verherrlichung etwas entgegen“, sagt der niederländische Ermittler.

Lage in den Niederlanden In den Niederlanden gibt es das Problem seit 2014. Seit 2018 geht die Anzahl der Sprengungen dort aber deutlich zurück; in diesem Jahr gab es erst zwölf Fälle. Die niederländischen Ermittler führen das auf eine gute Zusammenarbeit mit den Banken zurück; die Beute ist zudem sehr gering. „Wir haben zum Beispiel eine Übereinkunft mit den Banken getroffen, dass Automaten an risikobehafteten Orten nachts geschlossen werden“, sagt der niederländische Ermittler.

Vergleich Situation NRW und Niederlande In NRW gibt es mehr als 10.000 Geldautomaten; in den Niederlanden rund 4000. „In Deutschland wird nach wie vor anders als zum Beispiel in den Niederlanden Bargeld als Zahlungsmittel bevorzugt. Deshalb gibt es auch hier deutlich mehr Geldautomaten“, sagt Thomas Jungbluth, Leiter Organisierte Kriminalität beim LKA a.D. Zudem sei auch die Bankenlandschaft nicht vergleichbar; in den Niederlanden gibt es anders als hier demnach nur vier Banken.

Drei Ermittlungsteams In den Niederlanden hat es bis 2020 drei Ermittlungsteams gegeben, die mit den Deutschen eng zusammengearbeitet haben. Zähe Rechtshilfewege konnten so umgangen und Informationen schnell ausgetauscht werden. „Wir haben davon massiv profitiert – allein schon was den Täterkreis betrifft “, sagt Heitzer. Zwischen 2016 und 2020 hat es deswegen viele Ermittlungserfolge und spektakuläre Zugriffe gegeben wie in Duisburg, wo Täter nach einer versuchten Sprengung in der Bunkergarage durch Spezialeinheiten festgenommen worden sind. Die Niederländer setzten dafür viele Ressourcen ein. „Die Hauptarbeit muss von den Teams in den Niederlanden geleistet werden“, sagt Heitzer. „Denn die Täter agieren von dort, haben dort ihre Logistikstrukturen.“

Niederländer fahren Ermittlungen zurück Infolge interner Diskussionen wurde die Zahl der Ermittlungsteams in den Niederlanden, die sich um die Geldautomaten-Sprenger kümmert, nun von drei auf nur noch eines reduziert – die personellen Ressourcen wurden umgeschichtet, vor allem weil die Zahl der Sprengungen in den Niederlanden zurückging. „Wir warten darauf, dass in den Niederlanden das neue Team aufgestellt wird, das mit uns die Ermittlungen weiterführt. Die Möglichkeiten sind jetzt limitiert“, sagt Heitzer. „Die Chancen, die Täter ohne die Hilfe der Niederländer zu fassen, sind fast gleich null.“ Und das einzige übriggebliebene Ermittlerteam muss sich um alle Verfahren aus Deutschland kümmern – also aus allen Bundesländern. Die Folge: Weniger Verfahren aus NRW können von den Niederländern bearbeitet werden.

Andere Bundesländer Während anfangs fast nur NRW im Fokus der Täter gestanden hat, werden jetzt auch deutlich mehr Taten in anderen Bundesländern begangen. Besonders stark betroffen sind aktuell neben NRW vor allem Hessen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Baden-Württemberg. Und das erschwert die Arbeit für die Polizei in den Niederlanden enorm, weil sie nun nicht nur den Anforderungen aus NRW gerecht werden müssen. Heitzer meint: „Das ist ein Riesen-Problem. Wie sollen die Niederländer mit ihren begrenzten Ressourcen die Anfragen aus den jeweiligen deutschen Ermittlungskommissionen der betroffenen Bundesländer beantworten?“ Aus dem Blickwinkel niederländischer Ermittler wird auch die Frage gestellt, wieviel personelle Ressourcen dort gebunden werden sollen, um ein in Deutschland existierendes Problem zu lösen.

Marokkanische Mafia Die marokkanische Mafia gilt als extrem brutal; in den Niederlanden kontrolliert sie einen Großteil der Organisierten Kriminalität. „Was wir sehen, ist, dass die Täter der Geldautomaten-Sprengungen aus Vierteln kommen, wo die marokkanische Minderheit überwiegt. Die marokkanische Mafia ist aber vor allem in einem schwereren Bereich der Organisierten Kriminalität aktiv“, sagt ein niederländischer Ermittler. „Die Wurzeln der Automaten-Sprenger und der marokkanischen Mafia liegen in denselben Vierteln. Wir sehen jedoch aktuell keine wirklich festen Verbindungen.“

Utrechter Erfindung „Es sind Leute aus Utrecht, die das Geldautomaten-Sprengen erfunden haben“, sagt der niederländische Ermittler. Die Sprengungen gingen demnach aus der Kleinkriminalität hervor. Die Täter hätten klein angefangen – anfangs nur mit kleinen Gaskartuschen gesprengt. „Die Spitzenleute kommen selbst nicht zum Tatort, sondern schicken ihre Gruppen. Und sie geben selbst aus dem Gefängnis heraus Anweisungen“, sagt er.

Banken Die Geldinstitute haben laut LKA viel investiert in den vergangenen Jahren, um die Automaten besser zu sichern. Besondere Metallplatten gegen Sprengungen wurden etwa verbaut. „Probates Mittel ist es, Geld so zu präparieren, dass es sich verklebt oder einfärbt bei einer Sprengung. Täter lassen von solchen Automaten ab, wenn entsprechende Aufkleber angebracht werden“, sagt Dezernatsleiter Boßbach. Sein Kollege, EK-Leiter Heitzer, ergänzt: „Es gibt bis heute Banken, die es immer noch nicht eingesehen haben, ihre Anlagen besser zu schützen. Sie sagen, dass sei Aufgabe der Polizei.“

Kampf gegen Windmühlen EK-Chef Heitzer bezeichnet die Entwicklung als extrem herausfordernd. Seine Ermittlungskommission hat in den vergangenen Jahren jährlich 200 bis 300 Tage Rufbereitschaft gemacht. „Keiner hat geglaubt, dass wir heute, also im sechsten Jahr nach Einführung der EK, noch hier sitzen und dieses Phänomen bekämpfen“, sagt er. Es gebe viele Probleme. „Das sind keine Einsätze, die man nebenbei macht. Wenn in den Ermittlungen nur der kleinste Fehler passiert, bricht das Kartenhaus zusammen“, sagt er. „Wir haben gegen Täter ermittelt, die sind nie wiederaufgetaucht. Die wissen ganz genau, wie lange die Polizei in der Lage ist, ein Ermittlungsverfahren zu führen. Die tauchen dann solange ab – gehen für sechs Monate einfach nach Marokko. Und wir müssen dann wieder von vorne anfangen.“

