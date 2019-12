Kostenpflichtiger Inhalt: Sprengung von Geldautomaten : Geldautomaten-Sprenger scheitern öfter

In Neuss blieb es im November beim Versuch, einen Geldautomaten zu sprengen. Der Schaden war dennoch groß. Foto: Jan Ohmen

Düsseldorf In diesem Jahr sind in NRW bislang 92 Geldautomaten gesprengt worden. Aber immer häufiger müssen die Täter ohne Beute flüchten. In mehr als der Hälfte der Fälle waren die Geräte zu gut gesichert.