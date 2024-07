Fahndungserfolg Geldautomaten-Sprengungen in NRW – 23-Jähriger in U-Haft

Bei der akribischen Spurensuche an den Tatorten hätten die Ermittler an einem Tatort in Haltern DNA sichern können. Der Abgleich mit den polizeilichen Datenbeständen habe zur Identifizierung des Tatverdächtigen geführt. Auch auf Grundlage weiterer polizeilicher Erkenntnisse sei davon auszugehen, dass der 23-Jährige als Sprenger in einer Täter-Gruppe aktiv gewesen sei.