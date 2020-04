Kostenpflichtiger Inhalt: Zahlen für 2020 in NRW : Zahl der Sprengungen von Geldautomaten hat sich verdreifacht

Foto: Günter Jungmann 8 Bilder Geldautomat in Viersen gesprengt.

Exklusiv Düsseldorf In NRW sind in den ersten drei Monaten des Jahres 53 Geldautomaten gesprengt worden - dreimal so viele wie zur gleichen Zeit des Vorjahres. Ein Grund dafür könnte die Corona-Pandemie sein.