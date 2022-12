Kampf gegen Geldautomaten-Sprenger in NRW „Fluchtfahrten sind an Rücksichtslosigkeit kaum zu überbieten“

Viele Banken haben ihre Automaten mittlerweile auch besser geschützt als noch vor einigen Jahren, so dass es häufig auch nur bei einem Versuch bleibt und die Täter ohne Beute flüchten müssen. So konnten die Täter in diesem Jahr in 40 Prozent der Fälle kein Geld erbeuten; außerdem konnten bis zum 8. Dezember 21 Täter festgenommen werden. Die Polizei erhält zudem auch immer mehr Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. So gab es auf dem landesweiten Hinweisportal der Polizei bis zum 6. Dezember 99 Hinweise auf Geldautomatensprenger; 122 Dateien wie Handyvideos wurden dazu hochgeladen aus der Bevölkerung.