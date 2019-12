Kostenpflichtiger Inhalt: Bessere Sicherheitstechnik : Geldautomaten-Sprenger in NRW scheitern öfter

Foto: Jan Ohmen Infos Hier wurden in NRW im Jahr 2019 Geldautomaten gesprengt.

Düsseldorf In diesem Jahr sind in NRW bislang 92 Geldautomaten gesprengt worden. Aber immer häufiger müssen die Täter ohne Beute flüchten. In mehr als der Hälfte der Fälle waren die Geräte zu gut gesichert.