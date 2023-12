Verbindung mit Juwelier-Diebstählen? 1164 Geldautomaten-Sprengungen seit 2015 in NRW

Düsseldorf · Geldautomaten-Sprenger sind möglicherweise auch für Attacken auf Juweliere verantwortlich. Ermittler stellten an fünf Tatorten den gleichen Sprengstoff sicher. Wo es die meisten Sprengungen in diesem Jahr in NRW gab.

06.12.2023 , 14:50 Uhr

Schwere Geldautomaten-Sprengungen in NRW 2023 11 Bilder Foto: Norbert Prümen