Anwohner erleidet Schock : Geldautomat in Roetgen gesprengt

Geldautomat in Roetgen gesprengt

In Roetgen bei Aachen ist ein Geldautomat gesprengt worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Aachen Durch die Detonation erlitt ein Anwohner einen Schock. Der Vorraum der Bankfiliale wurde stark beschädigt. Aus Sicherheitsgründen sei eine anliegende Bundesstraße vorübergehend gesperrt worden.

Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen in Roetgen bei Aachen einen Geldautomaten gesprengt. Durch die Detonation erlitt ein Anwohner einen Schock, der Vorraum der Bankfiliale wurde stark beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Aus Sicherheitsgründen sei eine anliegende Bundesstraße vorübergehend gesperrt worden. Nach bisherigen Ermittlungen waren mehrere Täter gegen 3.00 Uhr in den Bankvorraum eingebrochen und hatten die Explosion ausgelöst. Anschließend flüchteten sie nach Zeugenangaben mit einem dunklen Auto. Ob sie Geld erbeuteten, war zunächst unklar. Fahndungsmaßnahmen mit Hilfe der belgischen und der niederländischen Polizei blieben zunächst erfolglos.