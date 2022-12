Keine unangenehme Post Finanzämter in NRW halten Weihnachtsfrieden

Die Finanzämter in Nordrhein-Westfalen halten von Samstag an einen Weihnachtsfrieden und schicken Steuerschuldnern erst einmal keine unangenehme Post mehr zu. Vollstreckungen und Betriebsprüfungen würden dann in der Regel erst wieder im neuen Jahr in die Wege geleitet, teilte Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) am Mittwoch mit.