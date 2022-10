Autobahn in beide Richtungen gesperrt : Geisterfahrer verursacht tödlichen Unfall auf A40 bei Bochum

Autobahn in beide Richtungen gesperrt

Auf der A40 bei Bochum hat sich am Freitagmorgen ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Foto: dpa/Carsten Rehder

Bochum/Essen Am frühen Morgen hat ein Falschfahrer auf der A40 bei Bochum einen schweren Unfall verursacht. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben. Aktuell ist die Autobahn in beide Richtungen gesperrt.

Wegen eines Unfalls nach einer Falschfahrt auf der Autobahn 40 zwischen Bochum und Essen müssen Autofahrer am Freitagvormittag mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Die Autobahn sei am frühen Morgen in beide Richtungen voll gesperrt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Wie lange die Sperrung andauert, sei noch unklar. Polizeiangaben zufolge sind bei dem Unfall zwei Menschen ums Leben gekommen, ein weiterer wurde verletzt.