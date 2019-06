Vorfall in Lengericher Sporthalle : Geiselnehmer wollte von der Polizei erschossen werden

Münster Ein psychisch kranker Mann geht in eine Sporthalle und droht mit einer Bombe. Seine Forderung: eine Schachtel Zigaretten. Jetzt steht er vor Gericht.

Nach einer Geiselnahme in einer Turnhalle steht ein psychisch kranker Mann seit Mittwoch in Münster vor Gericht. Der 25-Jährige hatte am 7. Januar 2019 im münsterländischen Lengerich eine Einrad-Sportgruppe mit einer Bombe bedroht. Die insgesamt 43 Kinder hatten die Halle zwar sofort verlassen können, zwei Übungsleiterinnen blieben jedoch in seiner Gewalt.

Der 25-Jährige war wegen Suizidgedanken bereits am 30. Dezember 2018 vorübergehend in die Psychiatrie in Lengerich eingewiesen worden. Am Tattag hatte er das Gelände bei einem Einzelausgang unerlaubt verlassen und war in die Turnhalle gegangen. Zuvor hatte er selbst bei der Polizei angerufen und eine Bombendrohung abgesetzt.