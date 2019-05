Nach Geiselnahme in Lengericher Sporthalle : Beschuldigter war laut Staatsanwaltschaft nicht schuldfähig und soll in Psychiatrie

Polizeiautos stehen vor einer Sporthalle in Lengerich (Archivfoto). Foto: dpa/-

Münster Nach einer Geiselnahme in einer Sporthalle in Lengerich hat die Staatsanwaltschaft Münster die Unterbringung des Beschuldigten in der Psychiatrie beantragt.

Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft war der Mann zur Tatzeit nicht schuldfähig, wie Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt am Dienstag erklärte. Wegen einer langjährigen psychischen Erkrankung sei der Mann mit Halluzinationen für die Allgemeinheit gefährlich, wie ein Gutachter festgestellt habe.

Der 25-Jährige soll am 7. Januar 2019 zwei Übungsleiterinnen und 43 Kinder im Alter zwischen 11 bis 18 Jahren im Kreis Steinfurt in seine Gewalt gebracht haben. Dabei habe er damit gedroht, die Halle in die Luft zu sprengen und Geiseln zu töten.

Über den Antrag muss jetzt das Landgericht Münster entscheiden.

(mba/dpa)