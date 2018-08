Geiseldrama Gladbeck vor 30 Jahren: Was Medien und Polizei gelernt haben

Der Wagen mit den Geiselnehmern wird am 18.08.1988 in Köln von Journalisten umringt. Foto: dpa/Hartmut Reeh

Gladbeck 54 Stunden dauerte die Geiselnahme - am Ende waren zwei Geiseln tot, ein Polizist starb während des Einsatzes bei einem Verkehrsunfall. Polizei und Presserat zogen damals Konsequenzen aus dem Desaster.

Ein Beispiel: Nachdem die beiden Kriminellen am zweiten Tag des Geiseldramas in Bremen-Huckelriede einen vollbesetzten Linienbus gekapert hatten, ließ sich Rösner vor dem Bus mit der Waffe in der Hand interviewen. Er und sein Komplize hätten mit dem Leben abgeschlossen, sagte der Gangster in die laufende Fernsehkamera. „Vor allem mein Kumpel ist brandgefährlich."