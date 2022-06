Diebe kamen dreimal : 40 Paletten mit Energydrinks in Geilenkirchen erbeutet

Geilenkirchen Ganze drei Male sind unbekannte Einbrecher in einer Nacht auf dem Lagerplatz eines Verbrauchermarktes in Heinsberg auf Beutezug gegangen. Insgesamt 40 Paletten mit Energydrinks ließen sie dabei mitgehen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine Videokamera filmte den Diebstahl: Zunächst nutzte ein Dieb einen Einkaufwagen als Kletterhilfe und stieg über den Zaun. Er öffnete das Tor und gab seinem Komplizen die Getränkepaletten an. Innerhalb von fast zweieinhalb Stunden kamen die Männer noch zwei Male wieder und stahlen weitere Paletten. Zum Abtransport benutzten sie wohl ein Auto. Die Täter sind nach Polizeiangaben vermutlich zwischen 18 und 25. Einer hatte das Haar zum Zopf gebunden. Der Schaden liegt der Polizei zufolge im niedrigen vierstelligen Bereich.

(toc/dpa)