Vorfall in Geilenkirchen-Lindern : Katzenbabys mit Müll am Feldweg entsorgt

Geilenkirchen-Lindern Mitten zwischen Plastiksäcken mit Bauschutt und Tapetenresten haben Unbekannte zwei junge Katzen an einem Feldweg ausgesetzt. Die Tiere waren in einen Karton gesperrt.

Spaziergänger haben am Sonntag auf einem Wirtschaftweg an der Landstraße 228 in Geilenkirchen zwischen den Ortschaften Lindern und Linnich die illegale Müllhalde entdeckt, wie die Polizei berichtet. Es handelte sich dabei um blaue Müllsäcke, die unter anderem mit Tapetenresten gefüllt waren. In dem Müll fanden die Spaziergänger außerdem einen Karton mit zwei Katzenbabys. Daraufhin riefen sie die Polizei.