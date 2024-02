Vorfall in Geilenkirchen 15-Jähriger klaut Feuerwehr-Uniform, um Karneval zu feiern

Um verkleidet im Straßenkarneval zu feiern, ist ein Jugendlicher im Kreis Heinsberg zum Dieb geworden. Der 15-Jährige habe sich nach bisherigen Erkenntnissen zwischen Freitag und Rosenmontag Zutritt zur Feuerwache in Geilenkirchen verschafft und dort eine Feuerwehruniform gestohlen, teilte die Polizei im Kreis Heinsberg am Mittwoch mit. Bei der Rückkehr in seine Wohngruppe in Kall in der Eifel trug der 15-Jährige immer noch die Uniform. Das bemerkten die Erzieher und verständigten die betroffene Wache. Zeitgleich wurde am Feuerwehrhaus in Geilenkirchen ein weiterer Schaden bemerkt. Ein Unbekannter war mit einem Feuerwehrauto rückwärts gegen die Fassade gefahren. Ob der Schaden auf den Jugendlichen oder einen anderen Verursacher zurückgeht, ermittelt die Polizei.