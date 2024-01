Edeka räumt die Regale leer Wie Düsseldorfer Firmen Flagge gegen Rechtsextremismus zeigen

Wirtschaft und Politik in NRW rufen die Bürger dazu auf, Flagge zu zeigen im Kampf gegen den Rechtsextremismus. Auch im Alltag komme es darauf an, für demokratische Werte einzustehen, sagte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst am Mittwoch im Landtag. Jeder Einzelne könne einschreiten, wenn ein Nachbar oder eine Arbeitskollegin diskriminierende Kommentare von sich gebe. „Immer deutlicher wird, welche gefährlichen Überzeugungen sich hinter der vermeintlich demokratischen Fassade der AfD verbergen. Diese Partei ist nicht nur für unsere Demokratie, sondern auch für unsere wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit und damit für Wohlstand und Arbeitsplätze eine Gefahr“, sagte Arndt Kirchhoff, Präsident von Unternehmer NRW. „Wer Ängste schürt und auf Abschottung und Ausgrenzung setzt, wird auf den entschiedenen Widerstand der Unternehmerinnen und Unternehmer in diesem Land stoßen.“