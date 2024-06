Immer heißere Sommer Wie sich NRW-Städte gegen Hitze wappnen wollen

33 Trinkwasserbrunnen und damit die meisten im NRW-Großstädte-Vergleich gibt es derzeit in Dortmund. Zwei der Brunnen seien in den letzten zwei Jahren installiert worden und weitere in Planung, sagte ein Sprecher. In Düsseldorf gibt es aktuell 20 Trinkwasserbrunnen, in Köln sind es 13. Drei Trinkwasserbrunnen sind in Bonn in Betrieb. Für den Ausbau laufe dort ein Pilotprojekt, bei dem an weiteren Standorten drei Brunnenmodelle getestet werden, sagte ein Sprecher.