Vorstoß in Ostwestfalen Gegen die Fachkräftelücke – Internat für Pfleger aus dem Ausland

Die freundlichen Worte am Pflegebett haben beide in den vergangenen Wochen von ihren deutschen Praxisanleiterinnen gelernt und inzwischen gut verinnerlicht. Denn auch wenn die Pflegekräfte bereits auf mehrjährige Berufspraxis in ihren Heimatländern zurückblicken, müssen sie in Deutschland erneut die Schulbank drücken: In einem zum Pflegecampus umgestalteten ehemaligen Schulgebäude im ostwestfälischen Petershagen nahe der Grenze zu Niedersachsen sollen ausländische Pflegekräfte fit für den deutschen Arbeitsmarkt gemacht werden. Als „Deutschlands erstes Pflegeinternat“ ging der Betreiber vor zwei Jahren an den Start.