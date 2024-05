Solidarität mit Betroffenen Lehrer- und Elternverbände in NRW unterzeichnen Erklärung gegen Antisemitismus

Sechs Lehrerverbände und die Landeselternkonferenz in Nordrhein-Westfalen haben eine gemeinsame Erklärung gegen Antisemitismus unterzeichnet. „Wir bekennen uns zu der Aufgabe, jeglicher Diskriminierung und Aggression sowie insbesondere dem Antisemitismus über Bildung und Aufklärung in den Schulen entschieden und dauerhaft entgegenzuwirken“, heißt es in der am Freitag in Düsseldorf veröffentlichten „Düsseldorfer Erklärung“. Zugleich bekundeten die Verbände darin ihre Solidarität mit allen von Antisemitismus Betroffenen.