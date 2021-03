Kreis Paderborn : 30.000 Junghennen werden wegen Geflügelpest getötet

Delbrück Nach einem Ausbruch der Geflügelpest in einem Betrieb in Delbrück im Kreis Paderborn werden dort 30.000 Junghennen getötet. Um den betroffenen Betrieb herum wurde eine Überwachungszone eingerichtet.

Um den betroffenen Betrieb herum wurde eine Überwachungszone eingerichtet, in der Hühner, Enten, Gänse und anderes Geflügel auf anderen Höfen in ihren Haltungen bleiben müssen. In der Überwachungszone befinden sich insgesamt 109 Geflügelbetriebe in denen rund 648.000 Tiere gehalten werden. Die Überwachungszone umfasst auch Teile des Kreises Gütersloh.