Impfung von Flüchtlingen in NRW : „Woher soll das Vertrauen kommen?“

Flüchtlingsunterkunft in Köln-Ehrenfeld. Hier wurden bereits einige Bewohner geimpft. (Archivbild) Foto: Claudia Hauser

Düsseldorf Die Impfungen von Geflüchteten laufen in NRW weiterhin nur zögerlich an. In Düsseldorf gehen Impfteams erst in der kommenden Woche in die Unterkünfte. Die Flüchtlingshilfe kritistiert die Festlegung auf nur einen Impfstoff. Und viele Geflüchtete sind skeptisch.

Die Impfungen in großen Flüchtlingsunterkünften in Nordrhein-Westfalen laufen vielerorts noch zögerlich oder gar nicht, obwohl die Bewohner nach den bundeseinheitlichen Regeln eigentlich zur Priorisierungsgruppe 2 mit hoher Dringlichkeit gehören. „Das läuft alles leider ziemlich spät erst an“, sagt Birgit Naujoks, Geschäftsführerin beim Flüchtlingsrat NRW. „Dabei war das Thema ja auch durch Corona-Ausbrüche in verschiedenen Unterkünften schon länger präsent.“ Inzwischen werden schon Zugehörige der Priorisierungsgruppe 3 geimpft.

In Düsseldorf haben die Impfungen in den Wohnheimen noch gar nicht begonnen. „Sie sind aber für kommende Woche in Vorbereitung“, teilt ein Stadtsprecher mit. Aktuell laufen in Düsseldorf noch die Impfungen der Obdachlosen durch mobile Impfteams. „Parallel dazu finden die mobilen Nachimpfungen von Neubewohnern in Pflegeeinrichtungen und immobilen Pflegebedürftigen in häuslicher Umgebung statt“, sagt der Sprecher. In kommunalen Flüchtlingsunterkünften sind in Düsseldorf 3156 Menschen untergebracht. Die Bewohner werden im Vorhinein über ein Impfangebot informiert. Viele hätten bereits nachgefragt, wann die Impfungen starten, wie der Stadtsprecher sagt. „Die Rückmeldung der zuständigen Sozialarbeiter lässt auf eine hohe Impfbereitschaft der Bewohner schließen“, heißt es.

In Köln waren die ersten Erfahrungen anders. Ende April wurde dort mit der Impfung in einigen wenigen Einrichtungen begonnen. Bei den ersten drei Impfaktionen nahmen aber nur 44 von 108 impffähigen Bewohnerinnen und Bewohnern das Impfangebot an, wie ein Stadtsprecher mitteilt. Die, die ablehnten, hätten ganz unterschiedliche Gründe dafür genannt. „Die ersten Impfaktionen haben gezeigt, dass die Information, die Aufklärung und die Motivation zur Annahme des Impfangebotes, unter anderem aufgrund von Sprachhürden, besonders wichtig sind“, sagte der Sprecher. Sozialarbeiter helfen bei der Aufklärung. Voraussichtlich kann es in Köln am 21. Mai mit den Impfungen in Gemeinschaftunterkünften weitergehen, wie der Sprecher sagt. Das liege vor allem am nur begrenzt verfügbaren Impfstoff. „Auch die Impfungen für alle anderen Geflüchteten, die nicht in abgeschlossenen Unterbringungseinheiten leben, sind in Planung.“

Geflüchtete in Köln und in anderen Städten werden mit dem Impfstoff der Firma Johnson & Johnson geimpft, der vom Land NRW zur Verfügung gestellt wird. „Dieser Impfstoff hat den Vorteil, dass bereits eine einmalige Impfung die volle Wirkung entfaltet und somit der organisatorische und zeitliche Aufwand einer zweiten Impfung vermieden wird“, sagte der Kölner Stadtsprecher. Die Medizinische Flüchtlingshilfe Bochum kritisiert die Festlegung auf diesen einen Impfstoff und fragt: „Warum können Flüchtlinge und Obdachlose in NRW keine Zweifach-Impfung erhalten?“ In Schleswig-Holstein beispielweise seien die Bewohner sogar in den Erstaufnahmeeinrichtungen, wo sie in der Regel nur für kurze Zeit verbleiben, mit dem Biontech-Impfstoff geimpft worden. „In kommunalen Einrichtungen bleiben die Flüchtlinge ohnehin lange genug, so dass problemlos ein zweiter Impftermin durchgeführt werden kann“, teilt die Bochumer Flüchtlingshilfe mit. Flüchtlinge, die in Sammelunterkünften leben, hätten zudem nicht die Möglichkeit, Termine in den lokalen Impfzentren zu machen, wo mancherorts längst Personen mit niedrigerer Prioritätsstufe geimpft würden.

In Duisburgs Übergangswohnheimen wurden in der vergangenen Woche 232 Personen geimpft. „Auch bei den Menschen in Flüchtlingsunterkünften ist es so, dass wie in anderen Bevölkerungsteilen zum Teil Gerüchte und Fake-News kursieren, die häufig über soziale Medien und Messengerdienste die Runde machen“, sagt ein Stadtsprecher. Man versuche, der Skepsis mit fundierten Informationen entgegenzuwirken. „Es hat sich zudem gezeigt, dass die Vorbehalte gegenüber einer Impfung bei vielen zurückgehen, weil sie sich mit den Personen in den Flüchtlingsunterkünften austauschen, die von der Stadt bereits geimpft wurden und von der Immunisierung berichten können“, sagt der Sprecher.

370 Menschen leben in den kommunalen Unterkünften in Mönchengladbach. Sie können sich ab dem 25. Mai impfen lassen, wie ein Sprecher der Stadt sagt. Um eine möglichst hohe Impfbereitschaft zu erreichen, werden auch hier bereits im Vorfeld Sozialarbeiter bei der Aufklärung helfen und die Menschen auch dabei unterstützen, die notwendigen Erklärungen und Anamnesebögen auszufüllen.