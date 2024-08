Nach Todesfall im Schwimmbad Ist der Sprung vom Zehner gefährlich?

Düsseldorf · In Bremen ist ein 23-Jähriger nach dem Sprung vom Zehnmeterturm vermutlich an inneren Verletzungen gestorben. Ein Schwimmmeister und ein Mediziner erklären, was es bei solchen Sprüngen zu beachten gilt und welche Gefahren bei Sprüngen ins Wasser drohen – auch aus geringer Höhe.

14.08.2024 , 18:42 Uhr

Ein Schwimmer steht auf einem Sprungbrett über dem Becken im Detmolder Freibad Hiddesen. Schon ein Sprung aus geringer Höhe kann gefährlich sein. Foto: dpa/Friso Gentsch