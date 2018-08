Gefahr für Allergiker: Lieferengpass bei Insektenstich-Medikamenten

Düsseldorf Insektenstiche können für Allergiker lebensgefährlich sein. Doch bei den Gegenmitteln gibt es Engpässe.

Wespen, Bienen, Mücken: Sommerzeit ist auch Insektenzeit. Doch während ein Stich für viele nur schmerzhaft und nervig ist, kann er für Allergiker lebensgefährlich sein. Erst vor wenigen Tagen starb der ehemalige Radrennfahrer Andreas Kappes an Herzversagen, das durch einen allergischen Schock in Folge eines Insektenstichs ausgelöst wurde. Wirksames Gegenmittel sind sogenannte Pens, also Injektoren, mit denen man sich den Wirkstoff Epinephrin selbst direkt unter die Haut spritzt, wenn ein sogenannter anaphylaktischer Schock vorliegt. Doch gerade bei diesen gibt es momentan Lieferengpässe.