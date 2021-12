Seit April : Mehr als 1200 Fälle von gefälschten Impfpässen in NRW

Düsseldorf Immer wieder versuchen Betrüger mit gefälschten Corona-Impfpässen Geld zu machen. Andere legen die falschen Ausweise in Apotheken vor, um so einen personalisierten QR-Code zu erschleichen. Fast täglich trudeln bei der Polizei Anzeigen ein.

Im Zusammenhang mit gefälschten Corona-Impfausweisen hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen seit April in mehr als 1200 Fällen ermittelt. Das teilte ein Sprecher des Landeskriminalamts (LKA) mit. In vielen Fällen versuchten Verdächtige, durch die Vorlage eines gefälschten Impfpasses in Apotheken oder Arztpraxen einen personalisierten QR-Code zu erhalten. Es gehe aber auch um das Ausstellen und Inverkehrbringen von Fälschungen.