Gefährlicher Vorfall in Hagen Auto rast mit Tempo hundert an Fußballfans vorbei

Mit geschätzten hundert Stundenkilometern ist ein 21-jähriger Autofahrer in Hagen nach Angaben der Polizei knapp an feiernden Fans der italienischen Fußballnationalmannschaft vorbeigerast. Wie die Beamten in der Stadt am Montag mitteilten, scherte der Mann mit seinem Wagen wegen eines Autokorsos mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf einen Fahrradstreifen aus und fuhr „sehr dicht“ an den Menschen vorbei. Unter diesen seien auch Kinder gewesen.