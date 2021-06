13 Tote bei Jugendmesse in Dortmund : Gedenken an tragisches Hubschrauberunglück vor 25 Jahren

Rettungskräfte stehen am Wrack eines Bundeswehr-Hubschraubers, der in Dortmund abgestürzt und in Flammen aufgegangen war. 13 der 14 Insassen starben (Archivbild). Foto: dpa/Franz-Peter Tschauner

Dortmund/Herdecke Mit 13 Toten war es der bislang schwerste Hubschrauberunfall der Bundeswehr: Bei einem Rundflug bei der Jugendmesse „You“ in Dortmund stürzte vor 25 Jahren ein Hubschrauber nach waghalsigen Manövern ab.

Der Helikopter vom Typ Bell UH-1D der Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums hatte eine Lichtung in das Waldstück direkt neben einer Autobahn geschlagen und war kurz nach dem Crash in Flammen aufgegangen. Von 14 Insassen überlebte nur einer diesen Rundflug, mit dem die Bundeswehr auf der Jugendmesse „You“ um Nachwuchs hatte werben wollen. Als Ursache stellten die Ermittler später ein waghalsiges Manöver des Piloten fest, mit dem er seinen Gästen ein „eindrucksvolles Flugerlebnis“ bieten wollte, wie mehrere Monate später aus dem Untersuchungsbericht hervorging.

Die Erinnerung wühlt die Schanzmanns kurz vor dem 25. Jahrestag der Tragödie auf. Nicht nur hatten sie sich als Seelsorger am Unglückstag der Ersthelfer angenommen - zwei Autofahrern, die noch vor der gewaltigen Kerosin-Verpuffung einen Mann aus dem Wrack retteten. Auch hat das in der Trauerarbeit erfahrene Paar jahrelang eine Gruppe Hinterbliebener betreut.

Der 6. Juni 1996 hatte für Dortmund vor allem Freude und Leichtigkeit verheißen, erinnern sie sich: Erst wenige Stunden zuvor war in den Westfalenhallen die Jugendmesse „You“ eröffnet worden. Das „Mega-Event“ sollte nach Vorstellung der Veranstalter 100.000 vor allem junge Besucher ins Ruhrgebiet locken. Als einer von rund 150 Ausstellern präsentierte sich auch die Bundeswehr, verloste Hubschrauberrundflüge. Mit sechs Jugendlichen, die den Flug gewonnen hatten, fünf Journalisten und drei Bundeswehrangehörigen startete am Mittag der erste Rundflug. Ein erfahrener Pilot flog den Helikopter, wie die Bundeswehr später stets betonte.

Die Schanzmanns kümmerten sich am Unglückstag um die beiden Autofahrer, die den Absturz von der Autobahn gesehen, angehalten und vor der Kerosin-Verpuffung einen 28-jährigen Passagier aus dem Helikopter gezogen hatten. Der verletzte Schweizer war damals Tourmanager des Eurodance-Stars DJ Bobo. Die Verunglückten kamen aus der Schweiz und dem Ruhrgebiet, die Piloten waren in Köln stationiert. In der von den Schanzmanns initiierten und geleiteten Selbsthilfegruppe fanden viele Angehörige über Jahre hinweg Trost, erzählt Almut Schanzmann. „Ganz alleine geht so etwas in solchen Notsituationen nicht“, sagt die 78-Jährige.