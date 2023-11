Gedenken an Reichspogromacht NRW-Polizei hat Synagogen am 9. November besonders im Blick

In vielen Städten werden am 9. November Gedenkveranstaltungen und Andachten stattfinden. In Düsseldorf ist um 11 Uhr eine zentrale Gedenkstunde im Plenarsaal des Landtages. Unter anderem sprechen dort NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU). In Köln beginnt um 18 Uhr am Dom ein Schweigegang zur Glockengasse, wo sich bis zur Reichspogromnacht 1938 Kölns erste neuzeitliche Synagoge befand. Die Jüdische Gemeinde Mönchengladbach lädt um 19 Uhr zur Gedenkfeier in den Innenhof des Rathauses Abtei ein.