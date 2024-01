Erneuter Rückgang der Geburtszahlen Warum es in NRW immer weniger Babys gibt

Wie schon 2022 ist auch für das kürzlich vergangene Jahr 2023 ein Rückgang bei den Geburtszahlen in Nordrhein-Westfalen zu verzeichnen. Das meldete das Statistische Landesamt mit ersten Schätzungen zur Anzahl der neugeborenen Kinder in 2023. Etwa 156.300 Kinder wurden im vergangenen Jahr in NRW geboren, das sind fünf Prozent weniger als noch 2022. Damit bewege sich die geschätzte Zahl der lebend geborenen Kinder ungefähr auf dem Niveau von 2014. In den Jahren 2015 bis 2022 habe es jeweils eine Zunahme der Geburten gegeben, im Jahr 2022 gab es dann mit einem Rückgang von gut sechs Prozent erstmals wieder eine Abnahme.